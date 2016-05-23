"Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера Ван Гаала

Керівництво "Манчестер Юнайтед" прийняло рішення про розірвання контракту з головним тренером команди Луї Ван Гаалом. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Виконавчий директор "МЮ" Ед Вудвард подякував голландському фахівцю за два роки співпраці з клубом та виграний Кубок Англії.

Контракт Ван Гаала з "Юнайтед" закінчувався влітку 2017 року, а тому "МЮ" доведеться сплатити йому неустойку, яка за даними британської преси, складе 5 мільйонів фунтів.

Замінити Ван Гаала біля керма "Манчестер Юнайтед" має португалець Жозе Моуріньо. ЗМІ повідомляють, що клуб готовий виділити йому на проведення трансферів суму в 200 мільйонів євро, а серед ймовірних покупок португальця називають форварда французького "ПСЖ" Златана Ібрагімовича.

Як повідомляв УНІАН, у минулу суботу "Манчестер Юнайтед" виграв Кубок Англії, перемігши у фіналі "Крістал Пелас" з рахунком 2:1. Раніше команда посіла п'яте місце в чемпіонаті Англії і не змогла кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.