Луческу обговорив з главою "Газпрому" Міллером свій перехід в "Зеніт"

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу сьогодні зустрівся з головою компанії "Газпром" Олексієм Міллером, щоб обговорити своє можливе призначення головним тренером в санкт-петербурзькому "Зеніті". Про це повідомляє "Спорт-Експрес".

За даними російського ЗМІ, сторони взяли паузу на роздуми, але при цьому ймовірність того, що Луческу прийме "Зеніт", вельми висока.

Разом з тим, як повідомляє турецьке видання Hurriyet, Луческу вже погодив з "Зенітом" умови угоди - за ними 70-річний тренер підпише трирічний контракт з зарплатнею в 5 мільйонів доларів на рік.

Як повідомляв УНІАН, Мірча Луческу залишив "Шахтар" в суботу, 21 травня, після того, як "гірники" виграли Кубок України. На наступний день румунський фахівець вилетів до Санкт-Петербурга.