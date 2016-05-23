Збірна Італії назвала попередній склад до Євро-2016

Головний тренер збірної Італії Антоніо Конте назвав розширений список з 30 футболістів, які претендують на участь у Євро-2016. Про це повідомляє офіційний сайт Італійської федерації футболу.

До складу увійшли чотири легіонера, які виступають в чемпіонатах Англії та Франції. Всі інші гравці - представники італійської Серії А.

Зазначимо, що до заявки не потрапили футболісти, які виступають в американській лізі MLS - форвард "Торонто" Себастьян Джовінко і півзахисника "Нью-Йорк Сіті" Андреа Пірло.

Остаточна заявка збірної Італії повинна бути подана до 1 червня і включати 23 футболіста. Перед цим команда встигне зіграти один товариський матч - 29 травня проти Шотландії.

Воротарі: Джанлуїджі Буффон (Ювентус), Федеріко Маркетті (Лаціо), Сальваторе Сірігу (ПСЖ, Франція);

Захисники: Давіде Асторі (Фіорентина), Даніеле Ругані, Андреа Барцальї, Леонардо Бонуччі, Джорджо К'єлліні (всі - Ювентус), Маттіа Де Шильо (Мілан), Давіде Дзаппакоста (Торіно), Анджело Огбонна (Вест Хем, Англія), Маттео Дарміан (Манчестер Юнайтед, Англія);

Півзахисники: Марко Бенассі (Торіно), Джакомо Бонавентура, Рікардо Монтоліво (обидва - Мілан), Даніеле Де Россі, Алессандро Флоренці (обидва - Рома), Емануеле Джаккеріні (Болонья), Жоржиньо (Наполі), Марко Пароло, Антоніо Кандрева (обидва - Лаціо), Стефано Стураро (Ювентус), Тіаго Мотта (ПСЖ, Франція);

Нападники: Едер (Інтер), Чіро Іммобіле (Торіно), Лоренцо Інсіньє (Наполі), Граціано Пелле (Саутгемптон), Сімоне Дзадза (Ювентус), Федеріко Бернардескі (Фіорентина), Стефан Ель-Шаараві (Рома).