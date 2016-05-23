"Реал" втратив захисника перед фіналом Ліги чемпіонів

Мадридський "Реал не зможе розраховувати на допомогу свого центрального захисника Рафаеля Варана в фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт клубу.

У клубі не повідомили терміни відновлення французького футболіста, але, за даними іспанських ЗМІ, він буде залишатися поза грою три тижні. Таким чином, у фінальному матчі з "Атлетіко" у центрі захисту "Реала" зіграють Серхіо Рамос і Пепе.

Травма Варана також може перешкодити йому зіграти у першому матчі збірної Франції на Євро-2016, де команді Дідьє Дешама протистоятиме Румунія. Якщо ж гравець пропустить чемпіонат Європи, готовність замінити його в основному складі вже висловив захисник "Барселони" Жеремі Матьє.

Нагадаємо, Рафаель Варан став футболістом "Реала" в 2011-му році і з тих пір провів за мадридську команду 150 матчів у всіх турнірах. У переможному для "Реала" фіналі Ліги чемпіонів 2014-го року він відіграв всі 120 хвилин ігрового часу.

Фінал Ліги чемпіонів 2016-го року, в якому, як і два роки тому, зійдуться мадридські "Реал" та "Атлетіко", відбудеться у суботу, 28 травня, на міланському стадіоні "Сан-Сіро".