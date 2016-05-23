Форвард "Шахтаря" Гладкий сьогодні перейде в "Динамо" - ЗМІ

Сьогодні форвард донецького "Шахтаря" Олександр Гладкий підпише контракт з київським "Динамо", повідомляє Sport Arena, посилаючись на свої джерела.

Термін контракту та його умови поки невідомі.

28-річний Гладкий поки є гравцем "Шахтаря", але термін дії контракту футболіста з "гірниками" закінчується найближчим літом.

Гладкий розпочинав професійну кар'єру в харківському "Металісті", але вперше проявив себе в чемпіонаті України у складі ФК "Харків", коли в сезоні 2006/07 став найкращим бомбардиром Вищої ліги.

Після цього нападник перейшов в "Шахтар", з яким за три роки виграв два чемпіонати України і Кубок УЄФА. Далі в кар'єрі футболіста був дніпропетровський "Дніпро", львівські "Карпати" і знову "Шахтар".

У позавчорашньому фінальному матчі Кубка України два голи Гладкого принесли "Шахтарю" перемогу над луганською "Зорею".