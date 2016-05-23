"Барселона" обіграла "Севілью" у фіналі Кубка Іспанії

"Барселона" у фінальному матчі Кубка Іспанії обіграла "Севілью" з рахунком 2:0 і стала володарем трофею.

З 37-ї хвилини зустрічі після вилучення захисника "Барселони" Хав'єра Маскерано "Севілья" грала в більшості, але втілити перевагу в гол не змогла. На 90-й хвилині склади підрівнялись - червону картку у складі "рохі-бланкос" отримав Евер Банега.

Обидва голи в матчі були забиті в овертаймі після передач від Ліонеля Мессі, які виводили його партнерів віч-на-віч з воротарем "Севільї". На 97-й хвилині таким чином відзначився захисник Хорді Альба, а на 120-й - форвард Неймар.

Український півзахисник "Севільї" Євген Коноплянка вийшов на поле на 80-й хвилині, але запам'ятався лише тим, що отримав попередження після фолу на Мессі. Всього за матч арбітр роздав 12 жовтих і три червоні картки.

Барселона - Севілья - 2:0 (0:0)

Голи: Альба (97), Неймар (120);

Видалення: Маскерано (36) - Банега (90), Каррісо (120);

Як повідомляв УНІАН, "Барселона" в нинішньому сезоні виграла чемпіонат Іспанії, а "Севілья" стала переможцем Ліги Європи.