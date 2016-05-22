Підготовка до Євро-2016: Збірна Англії обіграла Туреччину
Турки вперше у своїй історії змогли забити м'яч у ворота англійців.
Збірна Англії обіграла у своэму першому товариському матчі перед Євро-2016 збірну Туреччини з рахунком 2:1.
У команди Роя Ходжсона голами відзначилися форвард "Тоттенхема" Харрі Кейн і форвард "Лестера" Джеймі Варді. Крім того, у другому таймі Кейн не реалізував пенальті.
У складі Туреччини м'яч забив Хакан Чалханоглу. Цей гол став першим для турків за всю історію взаємин з збірної Англії, яка триває з 1986 року і налічує 12 матчів.
Англія - Туреччина - 2:1 (1:1)
Голи: Кейн (3), Варді (83) - Чалханоглу (14);
Як повідомляв УНІАН, до розширеного склад збірної Англії з футболу потрапили 26 футболістів. З остаточною заявкою з 23 чоловік Рой Ходжсон визначиться після товариського матчу з Австралією (29 травня).
На груповій стадії Євро-2016 збірна Англії зіграє з командами Уельсу, Росії та Словаччини.