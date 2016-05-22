В "Уфі" спростували інформацію про те, що українець Зінченко залишає клуб

Генеральний директор "Уфи" Шаміль Газізов спростував інформацію, що українець Олександр Зінченко залишить команду в якості вільного агента. Про це повідомляє Championat.com.

"Що стосується Зінченко, то угода розрахована до 2019 року. Не знаю, звідки з'явилася інформація про те, що він залишить "Уфу" в якості вільного агента. Мабуть, мене неправильно зрозуміли або почули", – сказав Газізов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні видання "Р-Спорт" привело слова Газізова, де він нібито заявив, що Олександр Зінченко залишає "Уфу" на правах вільного агента.

Нагадаємо, до підписання контракту із Зінченко зацікавлена дортмундська "Боруссія".

19-річний футболіст, який є вихованцем донецького "Шахтаря", викликався до збірної України на матчі відбіркового турніру до Євро-2016 проти Словенії.

У розширений список гравців збірної України для участі в чемпіонаті Європи півзахисник не потрапив, але все ще зберігає шанси потрапити в остаточну заявку команди. За словами головного тренера команди Михайла Фоменка, рішення щодо Зінченка буде прийнято після його виступу за молодіжну збірну України в матчі з Македонією і на турнірі пам'яті Валерія Лобановського.