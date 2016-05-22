Кандидат у збірну України залишив російську "Уфу"

Український півзахисник Олександр Зінченко на правах вільного агента залишив російський клуб "Уфа". Про це в коментарі "Р-Спорт" повідомив генеральний директор російського клубу Шаміль Газізов.

"З Зінченком у нас закінчився контракт, гравець сам відмовився його продовжувати. І він залишить команду. В якості вільного агента? Так. Я не буду коментувати пропозиції, які надходили в клуб. Але він точно залишає футбольний клуб "Уфа". Гравець сам цього захотів", – заявив Газізов.

Як повідомляв УНІАН, підписання контракту із Зінченко зацікавлена дортмундська "Боруссія".

Нагадаємо, 19-річний футболіст, який є вихованцем донецького "Шахтаря", викликався до збірної України на матчі відбіркового турніру до Євро-2016 проти Словенії.

У розширений список гравців збірної України для участі в чемпіонаті Європи півзахисник не потрапив, але все ще зберігає шанси потрапити в остаточну заявку команди. За словами головного тренера команди Михайла Фоменка, рішення щодо Зінченка буде прийнято після його виступу за молодіжну збірну України в матчі з Македонією і на турнірі пам'яті Валерія Лобановського.