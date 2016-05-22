Луческу прилетів до Санкт-Петербурга
16:57, 22 травня 2016Футбол
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Раніше чутки пов'язували румунського фахівця з російським "Зенітом".
Луческу прилетів до Санкт-Петербург / ФК "Шахтар"
Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу прилетів до Санкт-Петербурга рейсом з Мінська, повідомляє "Спорт-Експрес".
На даний момент невідомо, з якою метою прибув румунський фахівець в російське місто - для переговорів з місцевим "Зенітом" або з приватним візитом.
Як повідомляв УНІАН, вчора Мірча Луческу провів останній матч у якості головного тренера донецького "Шахтаря".
Раніше чутки пов'язували тренера з "Зенітом". Зокрема, агент фахівця Аркадій Запорожану підтвердив факт попередніх переговорів між Луческу і петербурзьким клубом.
У минулому сезоні "Зеніт" під керівництвом португальського тренера Андре Віллаш-Боаша посів третє місце в чемпіонаті Росії.
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