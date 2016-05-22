Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу прилетів до Санкт-Петербурга рейсом з Мінська, повідомляє "Спорт-Експрес".

На даний момент невідомо, з якою метою прибув румунський фахівець в російське місто - для переговорів з місцевим "Зенітом" або з приватним візитом.

Як повідомляв УНІАН, вчора Мірча Луческу провів останній матч у якості головного тренера донецького "Шахтаря".

Раніше чутки пов'язували тренера з "Зенітом". Зокрема, агент фахівця Аркадій Запорожану підтвердив факт попередніх переговорів між Луческу і петербурзьким клубом.

У минулому сезоні "Зеніт" під керівництвом португальського тренера Андре Віллаш-Боаша посів третє місце в чемпіонаті Росії.