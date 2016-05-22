Півзахисник "Шахтаря" Малишев: "Луческу сказав, що слідкуватиме за нами і надалі"

12:47, 22 травня 2016
Футбол
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Молодий футболіст "гірників" на прощання отримав від свого колишнього тренера настанову на майбутнє.

Малышев назвал Луческу

Колишній головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу буде стежити за своїми екс-підопічними навіть після того, як залишив команду. Про це після фіналу Кубка України розповів півзахисник "гірників" Максим Малишев, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Мірча Луческу – велика людина. Для "гірників" він багато зробив. Шкода, що він іде, всі ми будемо дуже сумувати. Містер сказав, що слідкуватиме за нами, щоб ми не розслаблялися, переживатиме за нас і далі. Особисто мені він дав установку продовжувати працювати в тому ж дусі, і тоді все складеться добре", - розповів Малишев.

Максим Малишев є вихованцем донецького "Шахтаря", але в якості професійного футболіста він відбувся в луганській "Зорі", де виступав з 2013-го по 2015-й рік. В сезоні 2015/16 футболіст повернувся в "Шахтар" і протягом ігрового року став основним гравцем команди.

У травні 2016-го року, коли "Шахтар" проводив матч чемпіонату з "Карпатами", Мірча Луческу довірив Малишеву капітанську пов'язку. За словами румунського фахівця, таким чином він хотів підтримати 23-річного футболіста після його помилок у зустрічі Ліги Європи проти "Севільї".

Як повідомляв УНІАН, вчорашній матч фіналу Кубка України став останнім для головного тренера "Шахтаря" Мірчі Луческу біля керма донецької команди.

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