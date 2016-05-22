Футболіст "Шахтаря" Степаненко: "Луческу прищепив мені психологію переможця"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко подякував колишньому тренеру команди Мірчі Луческу за роки, проведені в команді. Про це повідомляє Sport.ua, посилаючись на ТК "Футбол".

"Ця людина багато дала "Шахтарю", Україні і всім нам. Багато чому він навчив. Хотів би подякувати йому, всьому тренерському штабу, вони багато зробили для нас. Я хотів би побажати Містеру здоров'я. Він не збирається зупинятися на досягнутому, тому хотів би побажати йому успіхів у новому клубі.

Починаючи від дрібниць: харчування, поведінки, до максимального – він прищепив мені психологію переможця. Кожен матч я хотів виграти, і дуже засмучувався, коли була нічия або поразка. Потрібно дітей цього вчити з дитячого віку. Не даремно він виграв стільки трофеїв", - вважає Степаненко.

Нагадаємо, Тарас Степаненко перейшов в "Шахтар" із запорізького "Металурга" в 2010 році. З тих пір він став основним гравцем донецької команди та національної збірної України.

Як повідомляв УНІАН, вчора Мірча Луческу оголосив про свій відхід з "Шахтаря" після 12 років роботи в донецькій команді.