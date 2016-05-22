Моурінью очолить "Манчестер Юнайтед" - BBC

Моурінью з грудня минулого року був безробітним - після свого звільнення з "Челсі".

Після того як "МЮ" не зумів пройти кваліфікаційний тур Ліги чемпіонів під керівництвом Луї ван Гала, в ієрархії стадіону "Олд Траффорд", де базується "Манчестер Юнайтед", по всій видимості, вирішили, що настав час для змін, передає Російська служба BBC.

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Клуб планує оголосити про його призначення на початку наступного тижня, після того, як ван Галу оголосять про те, що його керівництво командою підійшло до кінця.

53-річний португалець був змушений покинути свій пост в "Челсі" після дев'яти поразок у 16 матчах чемпіонату Англії і скандальної втрати його командою спортивної форми.

Чутки про те, що Моурінью веде переговори про перехід в "Манчестер Юнайтед", з'явилися ще в січні, однак у клубі не підтверджували цю інформацію.

Британські ЗМІ також повідомляли про те, що Моурінью надходили пропозиції від клубів "Парі Сен-Жермен" і "Інтер", який португалець привів до перемог в чемпіонаті Італії і Лізі чемпіонів.