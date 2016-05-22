"Ювентус" виграв Кубок Італії у "Мілана"

У Римі завершився фінальний матч Кубука Італії з футболу, в якому туринський "Ювентус" обіграв "Мілан" з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена в додатковий час.

Протягом усієї гри команди вели рівну і запеклу боротьбу. І виявити найсильнішого в основний час так і не зуміли - 0:0.

Вирішальний епізод у грі стався на 110-й хвилині. Леміна розігнав атаку, прискорившись з центру поля, віддав праворуч на Куадрадо, той навісив у штрафну, м'яч дійшов до Морати на дальню штангу, а той в дотик пробив у ближній кут - 1:0. Гол гравець забив чи не першим своїм дотиком в матчі.

Таким чином, "Ювентус" в 11-й раз виграв Кубок Італії з футболу (рекорд). Раніше в цьому сезоні команда в 34-й раз виграла чемпіонат Серії А, що також є рекордом для італійського футболу.