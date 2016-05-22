Екс-гравець "Шахтаря" Коста приніс "Баварії" перемогу в Кубку Німеччини

У Берліні завершився фінальний матч Кубка Німеччини з футболу, в якому мюнхенська "Баварія" обіграла "Боруссію" з Дортмунда в серії пенальті.

Гра завершилася з рахунком 4:3.

Основний і додатковий час матчу пройшов у напруженій та рівній боротьбі, але невидовищно. Команди так і не зуміли забити хоча б один гол.

А в серії пенальті на одну помилку більше зробили гравці дортмундської команди. У "Боруссії" свої 11-метрові удари не реалізували Свен Бендер і Сократіс Папастатопулос, в той час, як у "Баварії" единої помилки в серії припустився Джошуа Кімміх. Вирішальним у цьому матчі став удар з пенальті екс-гравця "Шахтаря", а нині півзахисника "Баварії" Дугласа Кости - 4:3.

Таким чином, "Баварія" в 18-й раз в історії виграла Кубок Німеччини (вдруге при Хосепі Гвардіолі).

Цей матч став останнім для іспанського фахівця в ролі наставника "Баварії". Разом з командою він виграв за 3 роки всі три чемпіонати Німеччини та 2 Кубка країни (попередній - в сезоні 2013/14). Однак, в Лізі чемпіонів УЄФА він тричі з командою вибував з боротьби на стадії 1/2 фіналу турніру. З наступного сезону Гвардіола буде тренувати англійський "Манчестер Сіті".