У Лондоні завершився фінальний матч Кубка Англії з футболу сезону 2015/16, в якому "Манчестер Юнайтед" зустрічався з "Крістал Пеллас" і виграв з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена в додатковий час.

Протягом більшої частини матчу, на полі точилася приблизно рівна гра. А на 78-й хвилині рахунок несподівано відкрив "Пеллас". Гол забив Джейсон Панчеон. Гравець "МЮ" Феллаїні вибив м'яч після навісу з кутового, але потім м'яч повернули у штрафну, як раз на подаючого Панчеона, який прийняв м'яч і потужно пробив верхом з гострого кута - 1:0.

Тим не менш, за 4 хвилини "Юнайтед" зуміли зрівняти рахунок. На 82-й хвилині гол забив забив Хуан Мата. Його партнер по команді Уейн Руні протягнув м'яч з центру на правий фланг, дійшов до лицьової лінії і навісив. Феллаїні грудьми скинув, а Мата пробив заслін з захисника і воротаря - 1:1.

Доля матчу вирішувалася в додатковий час, коли на 21-й хвилині (вже в четвертому таймі), влучним ударом відзначився Йессе Лінгард. Прохід по правому флангу гравців МЮ завершився прострілом, після якого м'яч відскочив до Лінгарда, і той пробив під поперечину - 2:1.

Таким чином, "Манчестер Юнайтед" виграв Кубок Англії в 12-й раз. Це перший титул команди за 3 роки. У 2013-му МЮ виграв Прем`єр-лігу та Суперкубок країни.