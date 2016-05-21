Луческу: "До сьогоднішнього дня я не вів ніяких переговорів"

Вже колишній наставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу поділився своїми емоціями від переможного матчу у фіналі Кубка України та розповів подробиці свого відходу з клубу.

"Що стосується гри, то ми заслужили перемогу. У нас більше досвіду, ми перевершували суперника у технічній майстерності. Зоря – агресивна, амбітна, швидка команда. Не даремно вони потрапили у фінал. Та гра, яку вони показують – гідна фіналу. Це одна з команд в Україні, яка показує видовищний футбол. Напевно, другий після Шахтаря. Деякі молоді гравці Зорі можуть стати майбутнім Шахтаря", - отметилд тренер.

"Попереду у гравців короткий відпочинок, особливо у тих, хто буде виступати за збірні. Я побажав всім успіхів, адже вони представляють Шахтар. Шахтар – команда-переможець, хотілося б, щоб вони передали цей настрій у свої збірні", - додав Луческу.

"Так, це була моя остання гра. Домовлялися, що буду коректний з Шахтарем до кінця, до останньої гри і не буду вести ніяких переговорів. Я не хотів ризикувати виступами команди. З завтрашнього дня я вільний тренер, який буде шукати новий клуб. Ще раз, до сьогоднішнього дня ніяких переговорів я не вів, ніяких підписів з жодним з клубів не ставив. З завтрашнього клубу буду вже щось думати. Шахтар відразу приступить до пошуку нового тренера", - зазначив Луческу.

"Хочу подякувати всім тим, хто був поряд всі ці роки. Дуже багато людей працювало поруч зі мною, їхній внесок був істотний: це і люди, які працюють на футбольних полях, всі працівники клубу. Вони робили все можливе, щоб наш клуб був на висоті. Хочу сказати спасибі і вболівальникам. Я уявляю як вони страждають, що вони не з нами. Там, де вони знаходяться, вони радіють за нас", — підсумував Мірча Луческу.

Як повідомляв УНІАН, фінал Кубка України завершився перемогою "Шахтаря" над "Зорею" з рахунком 2:0. Матч став для Луческу останнім у Шахтарі".