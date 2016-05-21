Капітан "Шахтаря" Срна: "Тепер треба вчитися жити без Луческу"

Капітан донецького Шахтаря Даріо Срна поділився своїми емоціями після завоювання командою Кубка України.

"Вважаю, Шахтар заслужено переміг. Перевага була на нашій стороні. Перед грою я говорив, чо фаворита немає і шанси 50 на 50. Ми знали, наскільки небезпечна Зоря, у них хороша тактика, і сьогодні у нас були деякі проблеми в першому таймі, але Шахтар тримав все в своїх руках. У нас спочатку були моменти, але, на жаль, не забили, а потім вдалося вразити ворота, а після другого гола стало легше. Хотів би привітати свою команду, адже цей трофей дуже важливий для нас у такій ситуації. Також вітаю Зорю. Ця команда заслужено потрапила у фінал, але Шахтар виявився сильнішим", — розповів Срна після матчу.

"Прощання з містером? Це дуже важкий момент для всіх нас. 12 років провести з Луческу, завоювати стільки трофеїв, показати хорошу гру...Можу з упевненістю сказати, що Луческу – легенда Шахтаря. Навряд чи хтось зможе побити його рекорд — 12 років, 24 трофея. Це чоловік, який підняв Шахтар на такий рівень. Велике-велике спасибі йому, як людині і тренеру, але ми повинні рухатися далі. Ця футбольна життя. Потрібно вчитися жити без Луческу. Ніхто з нас не вічний. Радий, що "Шахтар" сьогодні виграв трофей, адже ця гра була остання для тренера", - відзначив капітан.

"Таке життя. Нічого не можна змінити. Всі хотіли, щоб це сталося на Донбас Арені, на жаль, не вийшло. Але я впевнений, що під час нашої першої гри на Донбас Арені Луческу обов'язково буде на трибунах, буде разом з нами. Це справжня легенда Шахтаря і України. Він стільки зробив для цієї країни, стільки виховав багато молодих футболістів. Він нас навчив футболу і життя, навчила поважати і любити футбол", — резюмував захисник гірників.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "Шахтар" виграв у фіналі Кубка України у "Зорі" з рахунком 2:0. Відразу після матчу було оголошено про те, що Луческу залишає "Шахтар".