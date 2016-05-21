Капітан "Шахтаря" Срна: "Тепер треба вчитися жити без Луческу"
Капітан гірників подякував наставнику за 12 років роботи.
Капітан донецького Шахтаря Даріо Срна поділився своїми емоціями після завоювання командою Кубка України.
"Вважаю, Шахтар заслужено переміг. Перевага була на нашій стороні. Перед грою я говорив, чо фаворита немає і шанси 50 на 50. Ми знали, наскільки небезпечна Зоря, у них хороша тактика, і сьогодні у нас були деякі проблеми в першому таймі, але Шахтар тримав все в своїх руках. У нас спочатку були моменти, але, на жаль, не забили, а потім вдалося вразити ворота, а після другого гола стало легше. Хотів би привітати свою команду, адже цей трофей дуже важливий для нас у такій ситуації. Також вітаю Зорю. Ця команда заслужено потрапила у фінал, але Шахтар виявився сильнішим", — розповів Срна після матчу.
"Прощання з містером? Це дуже важкий момент для всіх нас. 12 років провести з Луческу, завоювати стільки трофеїв, показати хорошу гру...Можу з упевненістю сказати, що Луческу – легенда Шахтаря. Навряд чи хтось зможе побити його рекорд — 12 років, 24 трофея. Це чоловік, який підняв Шахтар на такий рівень. Велике-велике спасибі йому, як людині і тренеру, але ми повинні рухатися далі. Ця футбольна життя. Потрібно вчитися жити без Луческу. Ніхто з нас не вічний. Радий, що "Шахтар" сьогодні виграв трофей, адже ця гра була остання для тренера", - відзначив капітан.
"Таке життя. Нічого не можна змінити. Всі хотіли, щоб це сталося на Донбас Арені, на жаль, не вийшло. Але я впевнений, що під час нашої першої гри на Донбас Арені Луческу обов'язково буде на трибунах, буде разом з нами. Це справжня легенда Шахтаря і України. Він стільки зробив для цієї країни, стільки виховав багато молодих футболістів. Він нас навчив футболу і життя, навчила поважати і любити футбол", — резюмував захисник гірників.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "Шахтар" виграв у фіналі Кубка України у "Зорі" з рахунком 2:0. Відразу після матчу було оголошено про те, що Луческу залишає "Шахтар".