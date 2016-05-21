Луческу: "Хочу подякувати всім за ці 12 років"

Головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу після матчу з "Зорею" (2:0) підбив підсумки своєї роботи в донецькому клубі в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Всі скептики повинні були побачити змагальний момент у матчі між "Шахтарем" і "Зорею". За ті 12 років, що я в Україні у нас завжди були коректні відносини. Перед грою деякі негативні коментарі мене здивували", - зазначив тренер.

"Обидві команди показали хорошу гру, незважаючи на те, що це була остання гра в сезоні і багато вже були втомленими. Я бачив, що гравці "Зорі" хотіли виграти матч, вони залишали поле зі сльозами на очах. Думаю, що сьогодні грали нинішній "Шахтар" і майбутнє "Шахтаря", адже в "Зорі" грає багато гравців "Шахтаря", - додав Містер.

"Хочу подякувати всім, хто за ці 12 років був поруч з командою, і нашим уболівальникам. Їх і так було багато, але за останні 12 років стало ще більше, особливо завдяки нашим перемогам на міжнародній арені. Хочу подякувати всіх, хто працює тут у Львові, стежив за полем і допомагав нам усім. Працівникам, які працюють на нашій базі в Святошино і готують нам поле і всі умови для тренувального процесу. Хочу подякувати всім працівникам клубу, за ці роки кожен їх них робив все можливе, щоб "Шахтар" був нагорі. Дякую за роботу адміністраторам, медикам і всім іншим. Вони завжди допомагали нам перемогти, всі поздоровлення – для них", - зазначив Луческу.

"Вітаю своїх гравців, і нинішніх, і тих, хто вже покинув "Шахтар". Всього було близько п'яти-шести складів. Було зовсім мало людей, які були весь час. Це Андрій Пятов, і звичайно Даріо Срна. Хочу всіх обійняти від усього серця. Зараз в роздягальні хочу подякувати футболістам за роки, проведені разом. Також у першу чергу хотів би подякувати президенту Ринату Ахметову, за дружбу, яка відчувалася від нього. Дякую йому за взаємодії та організацію, що була протягом 12 років, і за рішення, які він приймав. Він перший, хто зробив усе можливе, щоб "Шахтар" був на високому стандарті. Було важко без Донецька два роки", - підсумував Містер.

"Спасибі!" – сказав Луческу в кінцівці російською мовою.

Як повідомляв УНІАН, фінал Кубка України став останнім матчем Луческу в "Шахтарі".