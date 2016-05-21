Луческу пішов з посади головного тренера "Шахтаря"

"Футбольний клуб «Шахтар» дякує Містеру за роки роботи в клубі", - йдеться в заяві клубу на офіційному сайті.

Мірча Луческу очолив «Шахтар» у травні 2004 року. За 12 років під його керівництвом команда провела 573 матчу і завоював 22 трофея. Містер привів «гірників» до 8 перемог у національному чемпіонаті. 6 разів «помаранчево-чорні» ставали володарями Кубка країни і 7 разів – Суперкубок України. Найбільш гучним досягненням на європейській арені став тріумф в останньому в історії розіграшу Кубка УЄФА в 2009 році.

Мірча Луческу є абсолютним рекордсменом «Шахтаря» по тривалості перебування на посаді головного тренера і кількістю проведених матчів. Містер 8 разів визнавався кращим тренером України. На його рахунку кілька десятків клубних та українських рекордів. Мірча Луческу золотими літерами вписав своє ім'я в історію команди, в його честь у 2011 році відкрита іменна зірка на Алеї слави біля «Донбас Арени».

"ФК «Шахтар» бажає Мірчі Луческу успіхів у подальшій кар'єрі. До слів подяки долучаються мільйони вболівальників «Шахтаря», - йдеться в заяві.