"Шахтар" став 10-разовим володарем Кубка України з футболу

У Львові завершився фінальний матч Кубка України з футболу сезону 2015/16, в якому донецький "Шахтар" обіграв луганську "Зорю" з рахунком 2:0.

Долю матчу вирішили два точні удари Олександра Гладкого.

"Гірники" володіли перевагою впродовж більшої частини матчу, але в першому таймі довго не могли втілити її в забиті голи. І лише на 42-й хвилині рахунок точним ударом відкрив Гладкий. Тайсон підібрав м'яч на лівому фланзі і навісив точно на голову Гладкому, який підрізав м'яч у дальній кут.

Пішовши на перерву з мінімальною перевагою гірники не стали утримувати її у другому таймі. І на 57-й хвилині Гладкий зробив дубль. Після закидання від Коваленко підхопивший м'яч Кучер скинув на Гладкого і той подвоїв перевагу своєї команди.

Таким чином, "Шахтар" в 10-й раз виграв Кубок України. Шість з цих титулів команда виграла під керівництвом нинішнього наставника румунського фахівця Мірчі Луческу.