Луческу напередодні матчу "Шахтаря" з "Зорею": "Вихід до фіналу Кубку - наш обов’язок"

Головний тренер «Шахтаря» підбив підсумки сезону і розповів про підготовку до фіналу Кубку України, повідомляє прес-служба ФФУ.

– Містере, як Ви оцінюєте сезон? Чи вийшло все з того, що було заплановано?

– Казав хлопцям: якщо переможемо у Кубку, то зможу оцінити сезон як позитивний. Більшу частину часу ми були на першому місці в чемпіонаті. І в особистих зустрічах з нашими прямими конкурентами, з київським «Динамо», ми тричі впевнено обіграли їх.«Шахтар» вийшов у півфінал Ліги Європи, вигравши практично у всіх суперників на виїзді. Плюс у нашому складі почали виходити молоді футболісти, команда адаптувалася до гри без тих провідних виконавців, які залишили клуб. Фахівці знають, як складно перебудовувати команду – у нас це, думаю, вийшло. Тому, якщо аналізувати в цілому, можна сказати, що сезон був позитивним.

Але у мене досі залишився неприємний осад від матчів з «Реалом» у Мадриді, з ПСЖ вдома у Львові і навіть з «Мальме» на виїзді. Ми програли не в якихось футбольних компонентах, а через наші неймовірні помилки, які, на жаль, перенеслися й на чемпіонат, де ми втратили очки зовсім не по справі. Я маю на увазі відсутність концентрації. У зв’язку з цим ми втрачали очки з командами, з якими не повинні були припускатися подібного. Причому помилки допускали ті футболісти, від яких я такого не очікував. Якщо ж говорити в цілому, то вважаю, що наша гра скрізь була оцінена гідно. Вважаю, що в цьому році ми додали вболівальників «Шахтарю».

– Чи розраховували Ви на початку турніру дійти до фіналу Кубку?

– Звісно, був упевнений в цьому, жодних сумнів не було. Не думаю, що на нашому шляху були суперники, які могли нас зупинити, завадити дійти до фіналу.

– Що для Вас означає вихід у фінал? Наскільки приємно закінчувати сезон матчем у фіналі Кубку країни?

– Усі сезони закінчуються кубковими фіналами. А що стосується потрапляння до фіналу, то це наш обов’язок. Кожного року однією з наших цілей є перемога в Кубку України.

– Чи важко мотивувати команду на заключний матч сезону?

– Не думаю, що потрібно якось особливо мотивувати футболістів на такий матч – все ж таки це фінал Кубку! Всі гравці без виключення хочуть перемогти і завоювати трофей. Будемо сподіватися, що до матчу буде великий інтерес і що стадіон буде повним. Можливо, в цьому матчі мотивація футболістів залежить не стільки від мене, скільки від уболівальників, котрі повинні стимулювати їх своєю підтримкою. Звісно, вболівальники «Шахтаря» хочуть завоювати титул. Це остання гра сезону і вона залишиться в їх пам’яті, якщо дасть Бог, буде перемога.Тому що до початку наступного чемпіонату буде велика перерва, тож до того часу вони будуть знаходитися під враженням від поєдинку. І, як то кажуть, в житті останнє враження залишається найважливішим.

– Команда в оптимальному складі зіграє у фіналі?

– Є певні проблеми, все-таки завершення сезону. Звісно я б хотів, щоб всі були здоровими і готувалися до матчу. Побачимо, як вийде.

– Чим Вам запам’ятався цей розіграш Кубка? У ньому було багато неочікуваних результатів…

– Специфіка Кубку передбачає сюрпризи. В чемпіонаті менше несподіванок, бо він довгий: можна перемогти або поступитися. У Кубку все швидко! Тут команда з другої ліги може виграти у клубу з вищого дивізіону.

– Що Ви можете сказати про «Зорю»?

– У «Зорі» був дуже хороший минулий сезон, і цього року вони підтвердили, що це не випадково. У них молода і перспективна команда. У складі «Зорі» грають дев’ять вихованців «Шахтаря», які пройшли не лише через Академію «гірників», але й були з нашою першою командою на зборах. Майже всі! І взимку, і влітку ми проводили багато міжнародних матчів – в основному тоді, коли чемпіонат переривався для матчів національних збірних. Це дуже талановиті футболісти, але вони були молодими і, природньо, щоб мати гральну практику, пішли в оренду.

Заслуговує на похвалу Юрій Вернидуб, який довірив нашим молодим футболістам місце у складі його команди. Кожного року ці гравці були кращими у своїй віковій категорії. Тому недарма вони постійно їздили на збори з першою командою «Шахтаря». Для мене не сюрприз, що вони всі виросли як футболісти, піднялися на хороший рівень для чемпіонату України. Я постійно і дуже уважно слідкував за ними. І тепер задоволений їх ростом.

Ще раз вітаю «Зорю» з тим, що свого часу вони зробили правильний вибір, взявши в оренду цих футболістів і довіривши їм постійне місце в основі.А «Зоря» заслужила виступати у фіналі Кубку не лише результатом, але і якістю гри, яку вони демонструють.

– У Вашій команді задіяно багато молодих українських футболістів. Наскільки Ви задоволені ними?

– Задоволений. В іншому випадку вони б не грали.

Як повідомляв УНІАН, фінал Кубку України "Зоря" - "Шахтар" відбудеться сьогодні на "Львів-Арені". Початок гри о 17.00.