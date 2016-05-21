Тренер "Зорі" Вернидуб: "Вихід у фінал – це історія та можливість завоювати трофей"

Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб розповів про третій у сезоні і найважливіший для луганської команди матч із донецьким «Шахтарем», повыдомляє прес-служба ФФУ.

- Розраховували на початку турніру дістатися фіналу? Чи цілі у клубу завжди максимальні?

- Мені здається, не лише я та «Зоря», а кожен з тренерів та кожна з команд ставлять перед собою завдання потрапити до фіналу Кубку країни. Нам цього сезону вдалося завдання виконати. Цим фактом і я, і хлопці задоволені.

- Що для Вас означає вихід до фіналу Кубку України? Наскільки приємно закінчувати сезон таким матчем?

- У будь-якому випадку це позитивні емоції. До того ж, у нас молода команда, в якій зібрано багато талановитих футболістів. Ця подія назавжди залишиться в їх пам’яті. Змогли самі собі довести, що можемо грати гідно, діставшись до фіналу.

- Чи складно мотивувати команду на завершальний матч сезону?

- Гадаю, якщо ми вже дійшли до фіналу, зайве щось говорити про мотивацію. Ще раз повторюсь: це історія та можливість завоювати трофей. Можливо, у когось у кар’єрі такої нагоди більше й не буде. Гадаю, що хлопці заслужили зіграти у фіналі. Боротьба має бути чесною, а переможе сильніший.

- Чим Вам запам’ятався цей розіграш Кубку? В ньому було доволі багато неочікуваних результатів…

- Протистоянням у півфіналі з «Дніпром». Командою, яка випередила нас в чемпіонаті, фінішувавши на третьому місці. А ми змогли її пройти у кубковому розіграші. Це, гадаю, приємний факт для нашої команди.

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- Що можете сказати про свого майбутнього суперника?

- Хіба можна сказати щось нове про цю команду? «Шахтар» - гранд українського футболу, багаторазовий чемпіон та володар Кубка країни, переможець Кубку УЄФА. Великий та сильний клуб.

- У вашій команді грають чимало молодих українських футболістів. Ви задоволені їхніми виступами протягом сезону?

- Так. Хто б що не говорив, але, думаю, не даремно зі, скажімо так, нашого маленького клубу «Зоря» Луганськ до національної збірної запрошується скільки футболістів.

Як повідомляв УНІАН, вирішальний матч Кубка України з футболу "Зоря" - "Шахтар" розпочнеться сьогодні на "Арені-Львів" о 17.00.