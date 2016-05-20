Майбутнє українського тренера Скрипника вирішить новий гендиректор "Вердера"

Виконавчий директор клубу німецької Бундесліги "Вердер" (Бремен) Марко Боде заявив, що рішення про долю тренерського штабу українця Віктора Скрипника, який буде приймати новий генеральний директор клубу Франк Бауманн, повідомляє сайт німецької команди.

Напередодні офіційний сайт "Вердера" також повідомив, що колишній опорний півзахисник збірної Німеччини Франк Бауманн змінить на цій посаді Томаса Айхіна.

«Позиція тренера? Ситуація навколо нього часом виглядала, як боротьба за владу між мною і Айхіном, між Айхіном або Скрипником. Однак це не було ключовим фактором при прийнятті рішення про заміну генерального директора. Я не хочу давати коментарі з цього питання. Суть полягає в тому, що Франк Бауманн незабаром офіційно вступить на посаду. Рішення про майбутнє тренерського штабу буде приймати він» - зазначив виконавчий директор.

«Я бачив команду, яка разом з тренером віддала всі сили для збереження прописки в елітному дивізіоні, і нам це вдалося. Бремен є містом з видатною і унікальною вболівальницької культурою, характер якої вбирає в себе і Вердер», - зазначив Боде.

Раніше, уже колишній генеральний директор німецького клубу Томас Айхін пропонував керівництву звільнити 46-річного українського тренера, однак після того, як Вердеру вдалося обіграти Айнтрахт (1:0) та зберегти прописку в Бундеслізі, був сам відправлений у відставку.

Український фахівець очолює Вердер з осені 2014 року. За підсумками позаминулого сезону портал transfermarkt.de визнав Скрипника кращим тренером Бундесліги. Усього під його керівництвом команда провела 59 матчів у чемпіонаті Німеччини, здобувши 21 перемогу, 14 раз зігравши внічию і зазнавши 24 поразок.