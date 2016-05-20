Збірна України з футзалу зіграє в одній групі з Бразилією на Чемпіонаті світу

У колумбійському Медельїні відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з міні-футболу (футзалу), за підсумками якого збірна України потрапила в Групу D, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

Суперниками нашої команди на першому етапі турніру стануть команди Бразилії, Мозамбіку та Австралії.

Календар ігор збірної України виглядає наступним чином (час київський, різниця з Медельїном +8 годин).

12 вересня. Букараманга. 02.00. Україна – Бразилія

15 вересня. Букараманга. 04.00. Україна – Мозамбік

17 вересня Букараманга. 23.59. Австралія – Україна.

У плей-офф, стадію 1/8 фіналу виходять по дві кращі команди з групи плюс 4 кращі збірні, з числа тих, що посіли 3-і місця.

Переможець групи D в 1/8 фіналу грає з 3 B/E/F.

Друге місце групи D в 1/8 фіналу зіграє з переможцем групи Е.

Команда, яка зайняла 3 місце в групі D, якщо вийде в 1/8 фіналу зіграє з переможцем або групи А, або групи В.

Чемпіонат світу з міні-футболу пройде з 10 вересня по 1 жовтня в трьох містах – Калі, Медельїн та Букараманге.