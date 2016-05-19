Фоменко: "Збірної України перед Євро-2016 двох товариських матчів буде достатньо"
17:00, 19 травня 2016Футбол
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Напередодні чемпіонату Європи національна команда проведе два спаринги.
Фоменко двох матчів перед Євро-2016 буде достатньо / УНІАН
Перед виступом на чемпіонаті Європи 2016 року збірна України проведе два, а не три матчі, як планувалося спочатку. Про це на прес-конференції повідомив головний тренер команди Михайло Фоменко, повідомляє Sport Arena.
"Третій спаринг? Я думаю, він нам не знадобиться. Я думаю, що дві гри буде достатньо", - сказав Фоменко.
Як повідомляв УНІАН, у рамках підготовки до Євро-2016 збірна України 29 травня проведе матч у Турині з національною збірною Румунії, а 3 червня - у Бергамо з Албанією.
Також на 6-е червня планувалося проведення третьої товариської гри. У ФФУ казали, що національна команда може зіграти з Молдовою або Азербайджаном, але пізніше ці варіанти відпали.
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