Президент ФФУ Павелко стверджує, що не впливав на заявку збірної України на Євро-2016

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко не брав участь у формуванні заявки національної команди до Євро-2016. Про це він сказав на прес-конференції, присвяченій оголошенню складу збірної України перед чемпіонатом Європи, повідомляє Tribuna.com.

"У формуванні списку гравців я не брав участь. Сьогодні разом з вами його почув. Вважаю, що в збірній мають бути тільки найсильніші і всередині колективу не має бути думок про те, що є улюбленці або прокажені, яких не можна задіяти.

Думаю, що рішення приймалися на підставі ігор та іншої інформації, яка є у розпорядженні тренерського штабу. Моє завдання — створити у збірній комфортні умови. На жаль, зараз в українському футболі склалася така ситуація, що складно сформувати склад збірної, і я можу тільки уявити з якими труднощами зіткнувся тренерський штаб", — сказав Павелко.

Як повідомляв УНІАН, що в розширений склад збірної України з 26 осіб не увійшов жоден гравець з чемпіонату Росії. Також в команду не був викликаний форвард донецького "Шахтаря" Євген Селезньов, який останні півроку провів в російській "Кубані".