Збірна України: до Євро-2016 розпочнуть підготовку 26 футболістів

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко визначився зі списком 26 футболістів, які у складі національної команди розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи з футболу 2016 року. Про це повідомляє Sport Arena.

Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар"), Микита Шевченко ("Зоря"), Денис Бойко ("Бешикташ", Туреччина);

Захисники: Євген Хачеріді ("Динамо"), Олександр Кучер, В'ячеслав Шевчук, Ярослав Ракицький (усі - "Шахтар"), Артем Федецький ("Дніпро"), Микита Каменюка ("Зоря");

Півзахисники: Олег Гусєв, Сергій Рибалка, Денис Гармаш, Сергій Сидорчук (всі - "Динамо"), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Максим Малишев (усі - "Шахтар"), Руслан Ротань ("Дніпро"), Іван Петряк, Олександр Караваєв (обидва - "Зоря"), Євген Коноплянка (Севілья, Іспанія), Анатолій Тимощук (Кайрат, Казахстан);

Форварди: Андрій Ярмоленко, Артем Кравець (обидва - "Динамо"), Роман Зозуля, Євген Шахов (обидва - "Дніпро"), Пилип Будківський ("Зоря").

Крім того, тренерський штаб збірної сформував список резервістів, які можуть бути задіяні у національній команді у випадку травми когось з основних гравців.

До нього увійшли захисники Іван Ордець ("Шахтар"), Артем Гордієнко ("Зоря"), півзахисники Артем Путівцев ("Термаліка", Польща) і Віталій Буяльський ("Динамо").

Також ведеться полеміка щодо запрошення захисника російського "Амкара" Богдана Бутка і півзахисника "Уфи" Олександра Зінченка. Зокрема, рішення відносно залучення Зінченка буде прийнято після матчів останнього за молодіжну збірну України.

Нагадаємо, фінальну заявку з 23 футболістів, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи, Михайло Фоменко має назвати до 1 червня.

Євро-2016 відбудеться з 10 червня по 10 липня у Франції. Збірна України в груповому раунді турніру зустрінеться з командами Німеччини, Польщі та Північної Ірландії.