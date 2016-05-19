Футболісти Степаненко і Ярмоленко напередодні Євро-2016 оголосили про те, що конфлікт між ними вичерпано

Футболісти збірної України з футболу Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко публічно помирилися після конфлікту, який стався між ними в матчі "Шахтаря" і "Динамо". Про це повідомляє Sport Arena.

Зокрема, Ярмоленко визнав, що вчинив неправильно, вдаривши по ногах Степаненка під час бійки футболістів.

"Я звик відповідати за вчинки. Я визнаю, що зробив неправильно. Я повністю винен. Сподіваюся, Тарас потисне руку і ми спокійно будемо готуватися до Євро", - заявив Ярмоленко.

При цьому Тарас Степаненко додав, що конфлікт між гравцями вичерпаний.

"Ми всі обговорили і вирішили, що все трапилося на емоціях. Сподіваюсь, цього більше не повториться. Дай бог, нам разом багато грати у збірній. Так що конфлікт вичерпаний", - сказав півзахисник "Шахтаря".

Як повідомляв УНІАН, матч української Прем'єр-ліги між "Динамо" і "Шахтарем", який відбувся 1 травня, запам'ятався бійкою між футболістами в кінці гри. Одним з найактивніших її учасників став Андрій Ярмоленко, який вдарив по ногах Тараса Степаненка, а також взяв участь у кулачному бою з Олександром Кучером.

Після цього Степаненко заявив, що його дружба з Ярмоленком підійшла до кінця.