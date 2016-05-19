Київське "Динамо" буде посіяно в третьому кошику при жеребкуванні Ліги чемпіонів

Обігравши у фінальному матчі "Ліверпуль" (3:1), "Севілья" здобула право виступити в наступному розіграші ЛЧ, де, відповідно до свого клубного коефіцієнта УЄФА, потрапить у другий кошик, повідомляє SportArena.

До цього моменту "Динамо", що розташоване в третьому кошику, мало шанси переміститися вище, у випадку, якщо б маючи більший коефіцієнт "Манчестер Сіті", "Порту", "Шахтар" і "Олімпіакос" одночасно не змогли б подолати кваліфікацію.

У свою чергу, "Шахтар" ще має можливість опинитися у другому кошику, якщо "Манчестер Сіті" і "Порту" також одночасно не зможуть пробитися в груповий етап.

Місця в першому кошику, які отримують переможець Ліги чемпіонів і чемпіони перших семи країн в таблиці коефіцієнтів УЄФА, вже забезпечили собі Барселона, Лестер, Баварія, Ювентус, Бенфіка і ПСЖ. Дві вакансії що залишилися займе переможець фіналу Ліги чемпіонів між Реалом і Атлетіко, а також чемпіон Росії (ЦСКА або Ростов).

У другому кошику точно опиняться дортмундська Боруссія, Арсенал, Севілья, Наполі, Байєр і фіналіст Ліги чемпіонів, що програє.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2016/17 відбудеться 25 серпня в Монако.