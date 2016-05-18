"Севілья" втретє поспіль виграла Лігу Європи

У Базелі (Швейцарія) завершився фінальний матч розіграшу Ліги Європи УЄФА сезону 2015/16, в якому іспанська "Севілья" обіграла англійський "Ліверпуль" з рахунком 3:1.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Перший тайм проходив у приблизно рівній боротьбі. А єдиний точний удар на 35-й хвилині Деніела Старріджа дозволила англійцям піти на перерву ведучи в рахунку - 1:0.

А у другому таймі гра повністю перекинулася. Перевагою володіли футболісти "Севільї". Гра ледь відновилася як гол забив Кевін Гамейро. Маріано отримав м'яч на правому фланзі, пройшов двох захисників і прострілив на лінію воротарського, а набігший Гамейро в дотик розстріляв порожні ворота. А долю матчу і всього турніру двома голами протягом 6 хвилин вирішив Коке Андухар. На 64-й хвилині Вітоло пішов вперед по лівому флангу, обігруючись з партнерами, а на вході в штрафну набігший Коке буквально зняв м'яч у нього з ноги і переправив у сітку, під дальню штангу - 2:1. А на 70-й хвилині швидка контратака севільців призвела до пасу зліва, після чого м'яч, зачепивши двох гравців "Ліверпуля", опинився у Коке. Той пробив точно під дальню штангу - 3:1.

Таким чином, іспанська команда втретє поспіль (2013/14, 2014/15, 2015/16) і п'ятий раз в історії (також 2005/06, 2006/07) виграла другий за значимістю єврокубок.

У минулому сезоні "Севілья" у фіналі здолала дніпропетровський "Дніпро", а в нинішньому році - у півфіналі - донецький "Шахтар"