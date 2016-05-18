Ще один суперник українців оголосив розширений склад на Євро

Тренерський штаб Північної Ірландії на чолі з Майклом О'Нілом оголосив розширений список команди на Євро-2016, повідомляє УЄФА.

У товариських матчах проти Білорусі та Словаччини візьмуть участь 28 футболістів.

Воротарі: Рой Керролл («Ноттс Каунті», Англія), Майкл Макговерн («Гамільтон», Шотландія), Алан Маннус («Сент-Джонстон», Шотландія)

Захисники: Крейг Каткарт («Уотфорд»), Джонатан Еванс, Гарет Маколі (обидва — «Вест Бромвіч»), Люк Маккаллох («Донкастер», Англія), Конор Маклафлін («Флітвуд Таун», Англія), Аарон Хьюз («Мельбурн Сіті», Австралія), Деніел Лафферті («Бернлі», Англія), Майкл Сміт («Пітерборо Юнайтед», Англія), Чі Ходсон («Кілмарнок», Шотландія), Кріс Берд («Дербі Каунті», Англія), Патрік Макнейр («Манчестер Юнайтед»)

Півзахисники: Стівен Девіс («Саутгемптон»), Олівер Норвуд («Редінг»), Коррі Еванс («Блекберн», Англія), Джеймі Уорд («Ноттінгем Форест», Англія), Стюарт Даллас («Лідс», Англія), Найалл Макгінн («Абердін», Шотландія), Шейн Фергюсон («Міллуолл», Англія), Бен Рівес («Мілтон Кінс Донс», Англія)

Нападники: Уїлл Грігг («Віган», Англія), Кайл Лафферті («Бірмінгем», Англія), Конор Вашингтон (КПР, Англія), Біллі Маккей («Данді Юнайтед», Шотландія), Ліам Бойс («Росс Каунті», Шотландія), Джош Мадженніс («Кілмарнок», Шотландія)

Нагадаємо, збірна Північної Ірландії є суперником збірної України на Євро-2016 разом з командами Німеччини та Польщі. Очна зустріч команд відбудеться 16 липня в Ліоні.