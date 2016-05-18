Коноплянка не потрапив у стартовий склад "Севільї" у фіналі Ліги Європи

Українець почне гру на лавці запасних.

Стали відомі склади команд фінального матчу Ліги Європи між «Ліверпулем» і «Севільєю», повідомляє офіційний сайт УЄФА. «Севілья» вийде на поле в такому складі - Сорія, Рамі, Ескудеро, Коке, Маріано, Криховяк, Каррісу, Зонзі, Банега, Вітоло, Гамейро Запасні: Ріко, Колодзейчак, Пареха, Іборра, Кристофоро, Коноплянка, Льоренте. «Ліверпуль» постане у такому складі - Міньоле, Клейн, Турі, Ловрен, Морено, Мілнер, Фірміні, Лаллана, Емре Джан, Коутіньйо, Старрідж Запасні: Уорд, Шкртел, Хендерсон, Лукас, Аллен, Бентеке, Оріг. Як повідомляв УНІАН, вирішальний матч другого за значимістю єврокубка почнеться на "Сент-Якобс Арені" в Базелі (Швейцарія) о 21:45 за київським часом.

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