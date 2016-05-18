З "Дніпра" у збірну України викликані чотири футболісти

У національну збірну України, яка через декілька днів розпочне підготовку до Євро-2016, викликані чотири футболісти дніпропетровського "Дніпра", повідомляє офіційний сайт клубу.

Йдеться про захисника Артема Федецького, півзахисника Руслана Ротаня, а також форвардів Романа Зозулю та Євгена Шахова.

Таким чином, на даний момент відомо, що головний тренер збірної України Михайло Фоменко викликав у національну команду 25 осіб.

На даний момент список виглядає так:

Воротарі: Андрій П'ятов (Шахтар), Микита Шевченко (Зоря), Денис Бойко (Бешикташ, Туреччина);

Захисники: Євген Хачеріді (Динамо), Олександр Кучер, В'ячеслав Шевчук, Ярослав Ракицький (усі - Шахтар), Артем Федецький (Дніпро), Микита Каменюка (Зоря), Богдан Бутко (Амкар, Росія);

Півзахисники: Олег Гусєв, Сергій Рибалка, Денис Гармаш, Сергій Сидорчук (всі - Динамо), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Максим Малишев (усі - Шахтар), Руслан Ротань (Дніпро), Іван Петряк, Олександр Караваєв (обидва - Зоря);

Форварди: Андрій Ярмоленко, Артем Кравець (обидва - Динамо), Роман Зозуля, Євген Шахов (обидва - Дніпро), Пилип Будківський (Зоря).

Також очікується, що у заявку потрапить півзахисник іспанської "Севільї" Євген Коноплянка.

Разом з тим, звертає на себе увагу відсутність у списку новачка донецького "Шахтаря" Євгена Селезньова, який останні півроку провів у складі російської "Кубані".

Повний список виконавців, які у складі збірної України розпочнуть підготовку до Євро-2016, буде відомий завтра. В остаточний склад гравців для участі в чемпіонаті Європи повинні увійти 23 футболіста.