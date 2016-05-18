У київському "Динамо" також назвали футболістів, викликаних до збірної України

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко викликав у національну команду шістьох гравців київського "Динамо", повідомляє офіційний сайт клубу.

Серед них захисник Євген Хачеріді, півзахисники Олег Гусєв, Сергій Рибалка, Денис Гармаш, Сергій Сидорчук та нападник Андрій Ярмоленко.

Крім того, очікується, що до збірної приєднається форвард Артем Кравець, який належить "Динамо", але останні півроку провів у німецькому "Штутгарті".

Таким чином, на даний момент відомий 21 футболіст, якого запросили в національну команду для підготовки до Євро-2016.

Раніше повідомлялося, що у збірну викликані п'ять представників луганської "Зорі" - воротар Микита Шевченко, захисник Микита Каменюка, півзахисники Іван Петряк та Олександр Караваєв, а також форвард Філіп Будковський.

Пізніше своїх представників до національної команди назвав донецький "Шахтар". Це воротар Андрій П'ятов, захисники Олександр Кучер, В'ячеслав Шевчук, Ярослав Ракицький, півзахисники Тарас Степаненко, Віктор Коваленко та Максим Малишев.

Крім того, як повідомили у ФФУ, одним з трьох воротарів на Євро-2016 стане голкіпер турецького "Бешикташа" Денис Бойко.

Також прес-служба російського "Амкара" поінформувала про виклик у національну команду захисника Богдана Бутка.

Повністю розширена заявка збірної України буде названа завтра, 19 травня.