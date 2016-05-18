Вибори нового президента УЄФА відбудуться 14 вересня

Вибори нового президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відбудуться 14 вересня 2016 року, повідомив офіційний сайт організації.

Голосування відбудеться в рамках 12-го Позачергового Конгресу УЄФА, який буде проведено в Афінах. Бажаючі зайняти посаду президента УЄФА повинні висунути свої кандидатури до 20 липня.

За даними Associated Press, на цей пост претендуватимуть три глави національних федерацій - голландець Міхаель Ван Прааг, словенець Александр Сеферін та іспанець Анхель Марія Вільяр. Останній буде виконувати обов'язки президента до проведення виборів.

Як повідомляв УНІАН, Спортивний арбітражний суд в Лозанні усунув попереднього президента УЄФА Мішеля Платіні від футболу на чотири роки.

Одразу після цього рішення Платіні заявив, що йде у відставку з поста президента УЄФА. На цій посаді він перебував з січня 2007 року.