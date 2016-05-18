Вибори нового президента УЄФА відбудуться 14 вересня
На посаду глави організації претендують три кандидати.
Вибори нового президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відбудуться 14 вересня 2016 року, повідомив офіційний сайт організації.
Голосування відбудеться в рамках 12-го Позачергового Конгресу УЄФА, який буде проведено в Афінах. Бажаючі зайняти посаду президента УЄФА повинні висунути свої кандидатури до 20 липня.
За даними Associated Press, на цей пост претендуватимуть три глави національних федерацій - голландець Міхаель Ван Прааг, словенець Александр Сеферін та іспанець Анхель Марія Вільяр. Останній буде виконувати обов'язки президента до проведення виборів.
Як повідомляв УНІАН, Спортивний арбітражний суд в Лозанні усунув попереднього президента УЄФА Мішеля Платіні від футболу на чотири роки.
Одразу після цього рішення Платіні заявив, що йде у відставку з поста президента УЄФА. На цій посаді він перебував з січня 2007 року.