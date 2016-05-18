Агент Луческу розповів про перемовини з російським "Зенітом": "Ми не близькі до підписання контракту"

Агент головного тренера «Шахтаря» Аркадій Запорожану прокоментував інформацію, згідно якої румунський фахівець Мірча Луческу близький до підписання контракту з російським «Зенітом» із Санкт-Петербурга, назвавши її перебільшеною, повідомляє "Чемпіонат".

«Так, з «Зенітом» були попередні перемовини, але говорити про те, що Луческу близький до підписання контракту з пітерцями, було б неправильно. Зараз ми чекаємо фіналу Кубка України, де «Шахтар» зіграє з луганською «Зорею». Після цього визначимося, що будемо робити далі", - зазначає Запорожану.

"У нас є пропозиції з Туреччини, турки буквально на шиї висять у Луческу! Це і «Фенербахче» і «Галатасарай». Я, в свою чергу, представляю інтереси Луческу на пострадянському просторі, мій інтерес в тому, щоб він продовжив роботу тут. Сам Мірча тяжіє до Туреччини, він закінчував історичний факультет і з точки зору архітектури, музеїв і виставок, йому там дуже подобалося", - продовжив агент.

"Звичайно, якщо у нас «Зенітом» вийде конструктивний діалог, то Санкт-Петербург стане визначальним з цієї точки зору", — підсумував Запорожану.

Як повідомляли раніше турецькі ЗМІ з посиланням на свої джерела, фінал Кубка України "Шахтар" - "Зоря", який відбудеться 21 травня у Львові, стане заключним матчем в 12-річній кар'єрі головного тренера Мірчі Луческу в донецькому "Шахтарі".

Сам Луческу жодного разу публічно не підтвердив, але і не спростував чутки про завершення роботи в "Шахтарі" після закінчення нинішнього сезону.