Лідери футбольного "Дніпра" Зозуля і Ротань дискваліфіковані на півроку

Футболісти дніпропетровського "Дніпра" Руслан Ротань і нападник Роман Зозуля дискваліфіковані на шість місяців, повідомляє Sport Arena.

Цю інформацію також підтверджує програма "Футбол News" на телеканалі "Футбол 1".

Таке рішення прийняв контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України (КДК ФФУ) після розгляду інциденту, що стався після гри "Дніпра" з луганською "Зорею" у півфіналі Кубка України.

Раніше передбачалося, що Зозуля і Ротань за застосування сили до арбітра будуть відсторонені від футболу на рік, але КДК ФФУ вирішив пом'якшити покарання.

Крім того, комітет дискваліфікував захисника "Дніпра" Андерсона Піко на п'ять матчів. Під час бійки з футболістами "Зорі" він штовхнув ззаду півзахисника суперників Олександра Караваєва.

Нагадаємо, під час гри "Дніпра" з "Зорею" невдоволення дніпропетровців викликало рішення арбітра Анатолія Абдули призначити штрафний удар в бік воріт "Дніпра" на 5-й доданій хвилині гри. Півзахисник "Зорі" Андрій Тотовицький забив гол з цього штрафного і приніс своїй команді вихід до фіналу Кубка України.

Після фінального свистка гравці "Дніпра" продовжили сперечатися з Абдулою, а Роман Зозуля вдарив суддю ногою. Як написав у своєму рапорті арбітр, Руслан Ротань також застосував до нього фізичну силу.

При цьому Ротань заперечує, що бив арбітра і пообіцяв подати апеляцію на рішення КДК ФФУ, якщо воно буде надто суворим.