Луческу після фіналу Кубка України оголосить про те, що залишає "Шахтар" - ЗМІ
13:10, 18 травня 2016Футбол
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Головний тренер "Шахтаря" не буде продовжувати контракт з клубом.
Матч проти "Зорі" може стати останнім для Луческу на чолі "Шахтаря" / shakhtar.com
Фінал Кубка України стане заключним матчем в 12-річній кар'єрі головного тренера Мірчі Луческу в донецькому "Шахтарі". Про це повідомляє "Террикон" з посиланням на румунські ЗМІ.
За даними румунських журналістів, таке рішення минулого тижня на таємній зустрічі в Києві погодили Луческу та президент "Шахтаря" Рінат Ахметов.
Контракт Луческу з "Шахтарем" закінчується 21 травня, і сторони не буде його продовжувати. Про це 70-річний фахівець оголосить на прес-конференції після фіналу Кубка України між "Шахтарем" і луганською "Зорею".
Як повідомляв УНІАН, у запрошенні Луческу зацікавлений турецький "Галатасарай".
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