Луческу після фіналу Кубка України оголосить про те, що залишає "Шахтар" - ЗМІ

Фінал Кубка України стане заключним матчем в 12-річній кар'єрі головного тренера Мірчі Луческу в донецькому "Шахтарі". Про це повідомляє "Террикон" з посиланням на румунські ЗМІ.

За даними румунських журналістів, таке рішення минулого тижня на таємній зустрічі в Києві погодили Луческу та президент "Шахтаря" Рінат Ахметов.

Контракт Луческу з "Шахтарем" закінчується 21 травня, і сторони не буде його продовжувати. Про це 70-річний фахівець оголосить на прес-конференції після фіналу Кубка України між "Шахтарем" і луганською "Зорею".

Як повідомляв УНІАН, у запрошенні Луческу зацікавлений турецький "Галатасарай".