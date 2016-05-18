Коваленко і Гуцуляк визнані кращими молодими футболістами України у квітні

Найкращим футболістом України U-21 у квітні 2016 року в рамках проекту Золотий Талант визнаний півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко, який, як і в березні, виграв з величезною перевагою. Щоправда, в березні відрив від Валерія Лучкевича (Дніпро), який і зараз посів друге місце, трохи скоротився — з 225 до 180 балів. Третім знову опинився Олександр Зінченко з Уфи.

Коваленко потрапив у 121 анкету зі 129-ти, на цей раз прийнятих до розгляду, у 110 випадках — під першим номером, не залишивши конкурентам жодного шансу. Уродженець Херсона не збавляє обертів, у квітні він провів всього три матчі за Шахтар в чемпіонаті України, зате стільки ж разів виходив на поле в матчах Ліги Європи з "Брагою (двічі) і "Севільєю", забив гол португальцям, провів ще один поєдинок у Кубку України з Олександрією. На такому високому рівні у квітні дійсно не грав жоден інший молодий футболіст України.

Ударним виявився квітень і для Лучкевича, який забив два м'ячі: в кубковому розіграші — "Сталі", в чемпіонаті України — "Металісту". Але, звичайно, це явно не Ліга Європи, де Коваленко з "Шахтарем" дістався до півфіналу. До речі, рік тому в такому привілейованому становищі перебував сам Лучкевич, який з "Дніпром" вперто рухався до фіналу ЛЄ.

А у віковій категорії U-19 кращим визнаний форвард "Карпат" 18-річний Олексій Гуцуляк. В березні 2016-го він посів друге місце, пропустивши вперед більш розкрученого земляка Мар'яна Шведа, який представляє "Севілью", а в квітні вже не мав конкурентів. Саме в цьому місяці Гуцуляк забив другий гол у нинішньому сезоні в Прем'єр-лізі — у ворота "Говерли", а також став найкращим молодим футболістом 23-го туру в УПЛ.