Названі ще шість футболістів, яких запросили у збірну України до Євро-2016

Сім футболістів донецького "Шахтаря" отримали виклик у національну команду України, яка готуватиметься до Євро-2016, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Донецький клуб прийняв відповідний факс від ФФУ.

Крім раніше згадуваного воротаря Андрія П'ятова, до національної команди запросили захисників Олександра Кучера, Ярослава Ракицького, В'ячеслава Шевчука, півзахисників Тараса Степаненка, Віктора Коваленка та Максима Малишева.

Таким чином, на даний момент відомі прізвища 13 футболістів, яких викликав у національну команду головний тренер Михайло Фоменко.

Раніше луганська "Зоря" повідомила про те, що в збірну залучені п'ять її гравців. Крім того, ФФУ назвала воротарів, які потрапили в заявку команди на Євро-2016.

Повний склад збірної України до Євро-2016 буде опублікований завтра, 19 травня.

Приїзд футболістів в розташування команди очікується 22 травня, коли розпочнеться її перший навчально-тренувальний збір.