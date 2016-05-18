Маркевич вважає, що не підходить на посаду головного тренера "Шахтаря"

12:37, 18 травня 2016
Футбол
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Головний тренер "Дніпра" поки не замислювався про роботу в іноземному клубі.

Маркевич не против отдохнуть до зимы / zn.ua

Головний тренер дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич вважає, що він не підходить для того, щоб зайняти пост головного тренера донецького "Шахтаря". Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес в Україні".

"Як би я поставився до перспективи попрацювати на чолі "гірників"? Думаю, що Маркевич - кандидатура, яка не підходить "Шахтарю", - заявив наставник "Дніпра".

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Він також додав, що на даний момент не замислювався про роботу в іноземному клубі.

"У тренерській справі я не новачок, однак про роботу в іноземному клубі поки навіть не замислювався. Дзвінки надходять, але варіанти на даному етапі навіть не розглядаю. Навіть був би не проти відпочити до зими. Працевлаштування за кордоном не є самоціллю. Але якщо виникне серйозна пропозиція, буду думати", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, раніше ходили чутки про те, що Мирон Маркевич може очолити грецький ПАОК чи донецький "Шахтар". Спеціаліст спростовував цю інформацію.

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