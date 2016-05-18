Маркевич вважає, що не підходить на посаду головного тренера "Шахтаря"

Головний тренер дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич вважає, що він не підходить для того, щоб зайняти пост головного тренера донецького "Шахтаря". Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес в Україні".

"Як би я поставився до перспективи попрацювати на чолі "гірників"? Думаю, що Маркевич - кандидатура, яка не підходить "Шахтарю", - заявив наставник "Дніпра".

Він також додав, що на даний момент не замислювався про роботу в іноземному клубі.

"У тренерській справі я не новачок, однак про роботу в іноземному клубі поки навіть не замислювався. Дзвінки надходять, але варіанти на даному етапі навіть не розглядаю. Навіть був би не проти відпочити до зими. Працевлаштування за кордоном не є самоціллю. Але якщо виникне серйозна пропозиція, буду думати", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, раніше ходили чутки про те, що Мирон Маркевич може очолити грецький ПАОК чи донецький "Шахтар". Спеціаліст спростовував цю інформацію.