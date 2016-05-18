Єдиного телевізійного пулу в футбольній Прем`єр-лізі наступного сезону не буде

В Будинку футболу відбулася чергова робоча нарада керівництва Прем’єр-ліги із клубами під час якої, зокрема, було розглянуто питання єдиного телевізійного пулу, повідомляє прес-служба ПЛ.

"Присутнім було надано актуальну інформацію стосовно чинності телевізійної бізнес-пропозиції, що була презентована двома мовниками (телеканали «Футбол» та «2+2») на початку року. У відповідь на ініційоване клубами на зустрічі 5 травня звернення до телеканалів щодо надання меморандуму про спільні наміри, мовники не знайшли порозуміння між собою та відмовилися від укладання такого документу. Таким чином, спільна пропозиція телеканалів на 102 млн. грн. за сезон 2016/17 втрачає свою актуальність", - йдеться у релізі УПЛ.

В ПЛ зазначили, що за відсутності спільної пропозиції права можуть реалізуватись на конкурсній основі у відкритій для кожного учасника ринку боротьбі. "Для забезпечення максимальної прозорості прийняття рішень та досягнення найбільш вигідних умов, Прем’єр-ліга планує виставити пакет медіа-активів клубів (телевізійні, інтернет, betting, data та інші права) на відкритий тендер для українського та міжнародного ринку", - додається у заяві.

Раніше новообраний президент УПЛ Володимир Генінсон називав створення єдиного ТБ-пулу однією з першочергових задач й обіцяв піти у відставку в разі, якщо пул так і не буде створений.