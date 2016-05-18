Сім гравців "Шахтаря" можуть пропустити фінал Кубка України

Сім гравців основного складу донецького "Шахтаря" через травми можуть пропустити фінал Кубка України проти луганської "Зорі". Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

На даний момент точно відомо, що донецькій команді не допоможе Бернард, який отримав травму гомілкостопа. Бразильський півзахисник з дозволу головного тренера команди Мірчі Луческу вже вийшов у відпустку.

Крім того, вчора разом з командою не займалися В'ячеслав Шевчук, Василь Кобін, які отримали травму в матчі Прем'єр-ліги проти "Зорі".

Також під питанням участь у фіналі Кубка України захисника Сергія Кривцова півзахисника Тараса Степаненка, Ярослава Ракицького і Тайсона. Всі вони вчора займалися за індивідуальною програмою.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Шахтар" дозволив "Зорі" задіяти у фіналі Кубка орендованих у "гірників" футболістів. Мова про воротаря Микиту Шевченка, півзахисників Олександра Караваєва, Андрія Тотовицького, В'ячеслава Танковського, Дмитра Гречишкіна, Івана Петряка, а також форвардів Пилипа Будківського і Дениса Безбородька.

Фінал Кубка України відбудеться 21 травня на "Арені Львів".