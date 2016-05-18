Футболісти "Динамо" не потрапили до заявки збірної Португалії на Євро-2016

Футболісти київського "Динамо" Мігель Велозу і Віторіну Антуньєш не потрапили до списку 23 гравців, які будуть представляти збірну Португалії на Євро-2016. Заявку команди на чемпіонат Європи вчора опублікував офіційний сайт Португальської федерації футболу.

Мігель Велозу провів за збірну Португалії 56 матчів, забивши три м'ячі. Він був у складі команди на Євро-2008, Євро-2012, ЧС-2010 і ЧС-2014. Антуньеш на великих форумах за збірну не грав.

Крім того, через травми за збірну Португалії на Євро-2016 не зіграють представники французького "Монако" Фабіу Коентрау і Бернарду Сілва, а також гравець російського "Зеніту" Данні.

Разом з тим, головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш залучив до команди 18-річного новачка мюнхенської "Баварії" Ренату Санчеса.

Воротарі: Руї Патрісіу (Спортинг), Антоні Лопеш (Ліон, Франція), Едуарду (Динамо, Хорватія);

Захисники: Вієйрінья (Вольфсбург, Німеччина), Рікарду Карвальо (Монако, Франція), Бруно Алвеш (Фенербахче, Туреччина), Пепе (Реал, Іспанія), Жозе Фонте, Седрік (обидва - Саутгемптон, Англія), Елізеу (Бенфіка), Рафаель Геррейро (Лор'ян, Франція);

Півзахисники: Вільям Карвальо, Адріен Сілва, Жоао Маріо (всі - Спортінг), Даніло Перейра (Порту), Андре Гомеш (Валенсія, Іспанія), Жоао Моутіньо (Монако, Франція), Ренату Санчес (Баварія, Німеччина);

Нападники: Кріштіану Роналду (Реал, Іспанія), Рафа Сілва (Брага), Рікардо Куарежма (Бешикташ, Туреччина), Едер (Лілль, Франція), Нані (Фенербахче, Туреччина).

Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2016 збірна Португалії зіграє з командами Австрії, Угорщини та Ісландії.