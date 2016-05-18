"Манчестер Юнайтед" виграв в останньому матчі англійської Прем'єр-ліги

"Манчестер Юнайтед" з рахунком 3:1 обіграв "Борнмут" в останньому матчі сезону англійської Прем'єр-ліги.

У команди Луї Ван Гаала відзначилися Уейн Руні, Маркус Рашфорд і Ешлі Янг. За "Борнмут" гол забив захисник "Юнайтед" Кріс Смоллінг, який зрізав м'яч у свої ворота.

Результат цього матчу дозволив "Манчестер Юнайтед" завершити чемпіонат на п'ятому місці. Команда в наступному сезоні зіграє у Лізі Європи.

"Борнмут", який проводив дебютний сезон у Прем'єр-лізі, фінішував на 16-й позиції.

Манчестер Юнайтед - Борнмут - 3:1 (1:0)

Голи: Руні (43), Рашфорд (75), Янг (87) - Смоллінг (90, в свої ворота)

Як повідомляв УНІАН, матч 38-го туру між "Манчестер Юнайтед" і "Борнмут" був перенесений у зв'язку із загрозою вибуху на манчестерському стадіоні "Олд Траффорд".

Минулої неділі, за 20 хвилин до початку зустрічі, поліція виявила на арені підозрілий пакет, в якому знаходилась речовина, схожа на бомбу. Всіх глядачів матчу евакуювали зі стадіону, а гру скасували.

Пізніше виявилося, що в пакеті знаходився муляж бомби, який використовували кінологи для своїх тренувань і забули на стадіоні.

В той же день "Манчестер Юнайтед" фактично втратив шанси на потрапляння в першу четвірку команд АПЛ, які в наступному сезоні представлять Англії в Лізі чемпіонів.