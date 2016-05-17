У ФФУ назвали воротарів збірної України, які поїдуть на Євро-2016

Стали відомі всі воротарі, які разом зі збірною України стануть учасниками Євро-2016. Про це повідомила прес-служба Федерації футболу України на сторінці в Twitter.

Під час чемпіонату Європи головний тренер національної команди Михайло Фоменко зможе розраховувати на голкіпера донецького "Шахтаря" Андрія П'ятова, воротаря стамбульського "Бешикташа" Дениса Бойка, а також на представника луганської "Зорі" Микиту Шевченка.

Повний склад збірної України, яка розпочне підготовку до Євро-2016, буде названий у четвер, 19 травня.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що до складу національної команди увійдуть п'ять представників "Зорі". Крім Микити Шевченка, це захисник Микита Каменюка, півзахисники Іван Петряк та Олександр Караваєв, а також форвард Пилип Будківський.