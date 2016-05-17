П'ять гравців "Зорі" викликані в національну збірну України для підготовки до Євро-2016

Сьогодні на адресу футбольного клубу «Зоря» надійшов офіційний лист з викликом у Національну збірну України п'ятьох футболістів «Зорі», повідомляє прес-служба луганського клубу.

«Згідно з планом участі Національної збірної України у фінальній частині Євро-2016 і підготовки до неї під час навчально-тренувальних зборів і в зв'язку з участю у міжнародних контрольних матчах: Румунія – Україна 29.05.2016 і Албанія – Україна 03.06.2016, просимо направити футболістів клубу: Микиту Шевченка, Микиту Каменюку, Івана Петряка, Олександра Караваєва і Пилипа Будківського в розпорядження національної збірної», - йдеться в листі ФФУ.

У той же час, прес-служба ФФУ зазначає, що підготовчий збір до Євро-2016 національної команди розпочнеться в п'ятницю, 20 травня. Склад команди буде оголошено напередодні, 19 травня, під час прес-конференції Михайла Фоменка, Андрія Павелка і гравців збірної України в Будинку футболу у Києві.