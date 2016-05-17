"Зоря" зіграє у фіналі Кубка України з "Шахтарем" в найсильнішому складі

17:05, 17 травня 2016
Футбол
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Гірники не заперечують проти участі в грі орендованих "Зорею" футболістів.

Донецький "Шахтар" не заперечує, щоб у грі фіналу Кубка України в складі «Зорі» брали участь орендовані у «гірників» футболісти, повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

Таким чином, голкіперу Микиті Шевченку, півзахисникам Олександру Караваєву, Андрію Тотовицкому, В'ячеславу Танковскому, Дмитру Гречишкіну, Івану Петряку, а також нападником Філіпу Будковському і Денису Безбородьку дозволено брати участь у вирішальному матчі за Кубок України.

Як повідомляв УНІАН, гра відбудеться 21-го травня у Львові на стадіоні «Арена Львів» і почнеться о 17:00.

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