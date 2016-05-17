Тренер "Ліверпуля" Клопп напередодні фіналу Ліги Європи: "Два класних, іменитих клуби змагатимуться за престижний кубок"
Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп поділився очікуваннями від фінального матчу Ліги Європи проти іспанської "Севільї".
Зокрема, Клопп вважає, що фінал повинен бути видовищним, повідомляє УЄФА.
"Фінал ЛЄ? Коли я тільки приїхав сюди, не міг собі такого уявити, роботи було непочатий край. Але цей турнір мені по душі. Від нашої європейської кампанії легко було отримувати приємні емоції. У нас було кілька чарівних вечорів на Анфілді, команда видавала чудові матчі. Пишаюся хлопцями, все це далося нам непросто. По-іншому і бути не може, у фінал легко не потрапиш".
"У такому матчі шанси завжди 50 на 50. Фаворитів немає, нікому нічого не гарантовано. Напружена у всіх сенсах гра. Години до фіналу йдуть повільно, інші подібні фактори. Але чим більший тиск, тим спокійніше".
"Я знаю, що тут не треба діяти силою. Це ж гра, а від гри потрібно отримувати задоволення. Перед грою треба разом працювати і разом мріяти, а потім на полі зробити все, щоб цю загальну мрію виконати. Нічого не гарантовано, але можливо все. Мені цього вистачає, щоб щоразу з нетерпінням чекати гри. Тому я радий, що у нас в Базелі буде така можливість".
"Севілья? Бойовитий суперник, проти якого важко грати. Севілья здорово контратакує і обороняється, як і слід очікувати від іспанської команди. Їй не позичати досвіду. Впевнений, що середній вік її гравців на два-три роки перевищує середній вік наших. Хороша команда — класні нападники, досвідчені захисники. Два класних клубу, два іменитих клубу змагатимуться за престижний кубок. Таким і повинен бути футбол".
Читайте також: Коноплянка буде готовий до фіналу ЛЕ на 100 відсотків
"Майбутній матч? Він буде інтенсивним, зрозуміло. Буде багато боротьби, по всьому полю. Якщо збираєшся "трошки пограти в футбольчика", кубків не виграєш. Треба показати, що ти готовий до серйозних досягнень", - зазначив Клопп.
Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Базелі (Швейцарія) відбудеться фінал Ліги Європи, в якому будуть зустрічатися "Севілья" і "Ліверпуль".