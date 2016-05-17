Тренер "Ліверпуля" Клопп напередодні фіналу Ліги Європи: "Два класних, іменитих клуби змагатимуться за престижний кубок"

Зокрема, Клопп вважає, що фінал повинен бути видовищним, повідомляє УЄФА.

"Фінал ЛЄ? Коли я тільки приїхав сюди, не міг собі такого уявити, роботи було непочатий край. Але цей турнір мені по душі. Від нашої європейської кампанії легко було отримувати приємні емоції. У нас було кілька чарівних вечорів на Анфілді, команда видавала чудові матчі. Пишаюся хлопцями, все це далося нам непросто. По-іншому і бути не може, у фінал легко не потрапиш".

"У такому матчі шанси завжди 50 на 50. Фаворитів немає, нікому нічого не гарантовано. Напружена у всіх сенсах гра. Години до фіналу йдуть повільно, інші подібні фактори. Але чим більший тиск, тим спокійніше".

"Я знаю, що тут не треба діяти силою. Це ж гра, а від гри потрібно отримувати задоволення. Перед грою треба разом працювати і разом мріяти, а потім на полі зробити все, щоб цю загальну мрію виконати. Нічого не гарантовано, але можливо все. Мені цього вистачає, щоб щоразу з нетерпінням чекати гри. Тому я радий, що у нас в Базелі буде така можливість".

"Севілья? Бойовитий суперник, проти якого важко грати. Севілья здорово контратакує і обороняється, як і слід очікувати від іспанської команди. Їй не позичати досвіду. Впевнений, що середній вік її гравців на два-три роки перевищує середній вік наших. Хороша команда — класні нападники, досвідчені захисники. Два класних клубу, два іменитих клубу змагатимуться за престижний кубок. Таким і повинен бути футбол".

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"Майбутній матч? Він буде інтенсивним, зрозуміло. Буде багато боротьби, по всьому полю. Якщо збираєшся "трошки пограти в футбольчика", кубків не виграєш. Треба показати, що ти готовий до серйозних досягнень", - зазначив Клопп.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Базелі (Швейцарія) відбудеться фінал Ліги Європи, в якому будуть зустрічатися "Севілья" і "Ліверпуль".